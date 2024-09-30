На Марсе впервые замечены "конусы брызг"

Международная команда исследователей под руководством Эрики Рейдер из Университета Айдахо впервые описала свидетельства существования вулканического конуса брызг на Марсе. Нечто подобное встречается и на Земле.

© Российская Газета

Исследование опубликовано в журнале Icarus, а коротко о нем сообщает Phys.org. Исследователи обнаружили на Красной планете вулканическое жерло и провели анализ, сравнив его с вулканом Фаградалсфьядль в Исландии.

Извержение этого вулкана произошло в 2021 году. Оно оставило после себя образования, которые ученые называют "конусами брызг". Аналогичные образования в рамках нового исследования впервые были замечены и на Марсе.

"Конусы брызг настолько распространены на Земле, что казалось крайне маловероятным, что их нет на Марсе, - говорит Рейдер. - Поскольку конусы брызг могут образовываться только в определенных условиях, их наличие дает нам ориентир, к которому можно стремиться при моделировании марсианских вулканов".

Эксперты объясняют, что конусы брызг создаются горячими комьями летящей лавы, которая падает на поверхность во время очень мощных, взрывных вулканических извержений. Когда лава фонтанирует, она буквально разбрызгивается вокруг, оставляя характерные следы на поверхности нашей планеты.

Именно такие следы оставил в 2021 году исландский вулкан. Аналогичные отметки были найдены и в американском штате Айдахо. Ученые давно подозревали, что и на Марсе должны были остаться подобные следы, но вещественные доказательства этого найдены впервые.