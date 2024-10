От Кортаны до принудительных патчей: самые непопулярные функции Windows

Не так давно Microsoft подверглась жесткой критике из-за Windows Recall — функции, собиравшей данные об активности пользователей за гранью допустимых границ приватности. Но это далеко не первый промах компании: она и раньше порой принимала сомнительные решения. Портал howtogeek.com рассказал о самых громких ошибках Microsoft.

© Unsplash

Windows Vista: контроль учетных записей (UAC)

Пользователи Windows XP привыкли, что система всегда спрашивает разрешения перед тем, как совершить какую-то потенциально опасную операцию. Многие ожидали, что и в Vista будет нечто похожее, но функция UAC оказалась хуже, чем кто-либо предполагал. По словам инсайдеров, контроль учетных записей был создан специально для того, чтобы раздражать пользователей и заставлять их несколько раз подумать, хотят ли они запускать какое-то конкретное приложение. Да, Vista стала безопаснее, но постоянные просьбы выдать разрешение на любой чих сделали UAC довольно непопулярной фишкой.

Windows 8: отказ от меню «Пуск»

Пожалуй, отказ от меню «Пуск» был одним из самых больших промахов Microsoft при разработке Windows 8. Плиточная система сделала ось более удобной на планшетах и тачскринах, но вызвала лавину критики со стороны пользователей ПК. Многие даже загружали «фиксы» от сторонних разработчиков, чтобы вернуть меню «Пуск». Справедливости ради, Microsoft прислушалась к критике и вернула его в обновлении 8.1, пусть и в довольно примитивном виде.

Windows ME

Windows ME обычно занимает первые строчки в топах худших версий Windows. Она должна была стать последней системой на базе DOS под брендом Windows, параллельно исправив ошибки Windows 98. На практике же она сделала все хуже. Старые приложения, написанные под DOS, не запускались на ME, не говоря уже о том, что она потеряла некоторые функции, представленные в Windows 98. Наконец, Windows ME была настолько нестабильной, что редко могла проработать дольше часа без фатального вылета.

Windows 10: принудительные обновления

Windows 10 по праву заслужила народную любовь, но даже она страдает от ряда проблем. Одна из самых — принудительные обновления, из-за которых часть пользователей пострадала от потери данных. А еще часть поймала «синие экраны смерти». Конечно, с тех пор операционная система стала гораздо более стабильной, однако принудительные обновления по-прежнему вспоминают с негативным оттенком.

Windows Genuine Advantage (WGA)

WGA задумывалась как анти-пиратская программа Microsoft. Просто пара строчек, проверяющих, действительно ли данная копия Windows активирована по лицензии. Метод архаичный, но и появился он задолго до постоянного подключения к Интернету. Microsoft выпустила WGA в качестве бета-обновления для ограниченного круга пользователей на Windows XP… После чего часть людей получила уведомление, что их копия системы пиратская — даже если она, на самом деле, лицензионная. Некоторые потеряли доступ к обновлениям и другим функциям Windows просто из-за того, что WGA сочла их системы пиратскими.

Cortana: голосовой помощник, о котором никто не просил

До Copilot, ИИ-помощника Microsoft, была Cortana — первая попытка компании создать конкурента Siri от Apple. К сожалению, несколько нюансов сделали Кортану гораздо менее полезной, чем ее аналоги. У нее не было многих популярных функций других голосовых ассистентов, да и в целом она работала не так хорошо. Технические проблемы, вкупе с конкуренцией со стороны Google и Apple на мобильных устройствах, сделали Кортану наименее популярной из всех помощников. Microsoft могла потратить время и ресурсы, чтобы сделать ее лучше, но вместо этого просто убрала помощника из Windows 10 и 11.