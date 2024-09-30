Индия запустила три новых суперкомпьютера

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал добро на запуск трех суперкомпьютеров отечественной разработки. Системы «PARAM Rudra» будут «способствовать прогрессу в различных научных областях».

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Суперкомпьютер Национального центра радиоастрофизики Индии оснащен тысячами процессоров Intel и 90 видеокартами Nvidia A100, а также 35 терабайтами оперативной памяти и двумя петабайтами хранилища данных. Центр фундаментальных наук имени С. Н. Бозе получил систему с производительностью 838 терафлопс, а Межуниверситетский ускорительный центр — суперкомпьютер с тремя петафлопсами, оснащенный процессорами Intel Xeon 2-го поколения и межсетевым соединением с пропускной способностью 240 Гбит/с. В будущем планируется использовать процессоры отечественной разработки на базе архитектуры Arm 8.4.

Кроме того, Моди представил систему, предназначенную для климатических и метеорологических исследований, с вычислительной мощностью более 20 петафлопс в двух локациях.