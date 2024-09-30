Полярники открыли дрейфующую станцию "Северный полюс-42" в Арктике

Официальное открытие ледового лагеря экспедиции "Северный полюс - 42" состоялось в арктических широтах, передает корреспондент ТАСС с борта ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс".

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Участники экспедиции после окончания работ по выгрузке и сбору оборудования приступят к полномасштабной работе по сбору научных данных непосредственно со льдины.

"Дрейфующая станция "Северный полюс-42" успешно открылась 30 сентября 2024 года. Мы все очень рады, что скоро сможем работать по полной программе. Выставим все оставшееся оборудование и будем накапливать данные", - рассказал ТАСС начальник экспедиции Александр Ипатов.

Эти данные в перспективе, не только помогут спрогнозировать обстановку на Севморпути, но и приблизят нас к пониманию процессов, влияющих на погодные условия на всей планете.

Открытие станции, по традиции, зародившейся еще во времена первых советских дрейфующих экспедиций. Все участники собрались на льду, где на специально установленном флагштоке был поднят государственный флаг - флаг Российской Федерации.

Первая в мире ЛСП "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Платформа может принимать на борту вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-171) и обеспечивать комфортную и безопасную работу при температуре минус 50 градусов и при влажности 85%.

Скорость "Северного полюса" составляет не менее 10 узлов. Судно рассчитано на 14 членов экипажа и 34 представителя научного персонала. Водоизмещение платформы - более 10 тыс. тонн. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.