Как проверить состояние батареи на iPad: инструкция

Оценка состояния аккумулятора помогает понять, насколько он изношен, но планшеты Apple лишь с недавних пор начали делиться этой информацией открыто. Портал howtogeek.com рассказал, как посмотреть данные о батареи на старых и новых iPad.

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Как проверить состояние батареи на современных iPad

iPad Pro на базе чипа M4 и iPad Air на базе М2, вышедшие в 2024 году — единственные модели, которые позволяют посмотреть информацию о батарее без каких-либо сторонних инструментов. Для этого достаточно перейти в настройки и открыть меню «Аккумулятор» — «Состояние аккумулятора».

Меню «Состояние аккумулятора» показывает пройденные циклы зарядки, дату производства и первого использования батареи, а также актуальную емкость аккумулятора. Помимо этого, оно оценивает состояние аккумулятора и может сказать, нормально ли он работает или пора отправляться в сервисный центр за новым.

Максимальная емкость — еще одна важная графа статистики. У каждого заряжаемого литий-ионного аккумулятора ограниченный срок службы. Емкость батареи iPad немного снижается при каждой зарядке, и когда она упадет ниже 80%, устройство начнет замедлять производительность системы. По словам самой Apple, аккумуляторы iPad держат 80% емкости на протяжении 1 000 циклов зарядки.

Как проверить состояние батареи на старых iPad

iPadOS ведет статистику по емкости и циклам зарядки аккумулятора, которые, в свою очередь, можно расшифровать, чтобы получить информацию о состоянии батареи. Перейдите в настройки и откройте меню «Конфиденциальность и безопасность» — «Аналитика и улучшения». Нажмите на последнюю запись в меню — вам нужна та, в начале названия которой слово Analytics.

Скопируйте содержимое файла статистики в текстовый редактор: для этого подойдет любая программа, даже «Заметки» на самом iPad. Затем найдите в документе строку MaximumCapacityPercent. Число после этой фразы показывает актуальную емкость аккумулятора. А строка CycleCount — количество циклов зарядки.

Когда стоит заменить аккумулятор iPad

Независимо от того, что говорит инструмент диагностики Pad, менять батарею стоит только в том случае, если вы замечаете проблемы в работе устройства. Например, непонятные просадки производительности, маленькое время автономной работы или проблемы с подзарядкой. При плохом состоянии батареи iPad автоматически снижает производительность, чтобы сэкономить энергию и избежать внезапных отключений. Замена аккумулятора восстановит работоспособность планшета до заводской отметки.