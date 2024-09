TCL купит китайские подразделения LG Display

TCL Technology, через свою дочернюю компанию TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT), планирует приобрести китайские активы LG Display (LGD) в рамках стратегической сделки на сумму 10,8 миллиарда юаней ($ 1,5 миллиарда). Сделка включает в себя приобретение 80% LG Display (China) Co., Ltd. и 100% LG Display (Guangzhou) Co., Ltd.

Эта сделка укрепит позиции TCL на мировом рынке дисплеев, особенно в сегменте крупноразмерных ЖК-панелей, отмечают эксперты. Завод в Гуанчжоу, ключевой актив в сделке, специализируется на производстве панелей для телевизоров с прогнозируемым выпуском 14 миллионов единиц в 2024 году. Благодаря этому приобретению доля CSOT на рынке крупноформатных ЖК-панелей превысит 20%, сделав компанию вторым по величине игроком в мире после BOE.

Для LG Display эта сделка символизирует стратегический переход к растущему сегменту OLED: средства от продажи помогут компании стабилизировать финансовое положение и сосредоточиться на развитии премиальных OLED-технологий.