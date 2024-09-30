Археологи нашли в Великом Новгороде клад конца Х века с арабским серебром

Археологи Российской академии наук нашли в Великом Новгороде клад конца Х века с серебром Арабского халифата. Об этом сообщается на официальном сайте Института археологии РАН.

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Экспедиция проводила археологические исследования в июле-сентябре этого года в зоне строительства жилого дома на улице Воздвиженской Великого Новгорода.

В процессе работы археологи раскопали центральную часть усадьбы с жилыми и хозяйственными постройками XII-XV веков, актовые печати, товарные пломбы, металлические украшения, а также обычные бытовые и хозяйственные предметы.

"Неожиданным и сенсационным событием при завершении работ в центральной части раскопа стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине", - говорится в сообщении.

В кладе оказалось около 1800 серебряных монет и более 80 серебряных украшений. Его вес составил около 3 кг. В частности, в кладе оказалась сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591-628 гг.), германский денарий императора Оттона I (936-973 гг.) и девять византийских милиарисиев.

Основную же массу денег в кладе составили куфические дирхамы, отчеканенными на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В частности, около 500 целых экземпляров представляют из себя дирхамы Арабского халифата, выпущенные различными правителями на территории современных Ирака, Ирана и Турции.

Кроме того, в кладе есть монеты с именами правителей Волжской Булгарии, что свидетельствует о прохождении серебра через ее территорию и посредничестве в торговле Востока с Древней Русью.

Также в кладе нашлись украшения, которые представляют важность для изучения и реконструкции парадного женского убора новгородской знати времени новгородского княжения Владимира Святославича.