Норильск и Воркута могут уплыть

Глобальное потепление угрожает городам и предприятиям Крайнего Севера. Устойчивость зданий и сооружений Норильска и Якутска, Воркуты и Дудинки напрямую зависит от состояния вечной мерзлоты. Для оперативного реагирования необходим постоянный мониторинг: фоновый — за состоянием окружающей среды и геотехнический — за безопасностью конструкций, причем в рамках единой программы и информационной системы. К такому выводу пришли участники совещания, которое прошло в Совете Федерации 27 сентября и было посвящено совершенствованию законодательства в этой сфере.

Отследить изменения в природе

В 2023 году в России создана государственная система фонового мониторинга состояния вечной мерзлоты, сообщил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев. Этот мониторинг позволит отследить, как меняются грунты Крайнего Севера из‑за глобальных изменений климата.

По данным начальника отдела распорядительных документов и лицензирования Росгидромета Натальи Соловьевой, в систему фонового мониторинга до конца текущего года войдет 78 пунктов наблюдения в 11 регионах: Якутии, Бурятии, Коми, Чукотке, Магадане, ЯНАО, к концу 2025-го их будет 140.

«Основа пункта наблюдения — скважина глубиной 25 метров, оснащенная комплектом из 32 термометрических датчиков и системой накопления, передачи данных», — уточнила она.

Идет также работа по созданию информационной системы мониторинга, к концу 2024 года ее планируют ввести в эксплуатацию. Это позволит получать высококачественные данные, необходимые для проведения научных исследований, моделирования состояния мерзлоты и глобальных климатических изменений, отметила Соловьева.

Не допустить обвала зданий

Афанасьев подчеркнул, что это только первый шаг и логическим продолжением работы должно стать дополнение системы информацией о геотехническом мониторинге.

«Такой мониторинг ведут промышленные предприятия в Арктике. Его целью является обеспечение безопасности при строительстве и эксплуатационной надежности объектов. Для создания глобальной системы геотехнического мониторинга крайне важно наладить обмен данными между предприятиями и ведомствами и определить ответственный за эту работу орган. Полагаем, что таким органом мог бы стать Минстрой. Это позволит унифицировать подходы в мониторинге, выработать стандарты и сделать их доступными для всех участников, а также повысить уровень прогнозов», — отметил представитель Якутии в верхней палате парламента.

Директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов согласился с сенатором. Он сообщил, что уже сформирована межведомственная рабочая группа по созданию системы геотехнического мониторинга и подготовки соответствующего законопроекта.

«При разработке концепции мы опирались на два региональных закона в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии, касающихся данной темы. Мы также изучили практику их применения. Считаем, что проект федерального закона должен затронуть полномочия всех ветвей власти, порядок обращения с данными о мерзлоте, ключевые меры по предупреждению последствий деградации грунтов, мероприятия по охране, создание и функционирование межрегионального центра мониторинга и общественный контроль», — пояснил Кузнецов.

Он добавил, что проект закона будет опубликован для общественного обсуждения до конца 2024 года.

Объединить данные

Все участники дискуссии признали необходимость создания единой программы, которая объединила бы фоновый и гидротехнический мониторинги. Директор Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН Михаил Железняк подчеркнул, что система мониторинга вечной мерзлоты — межведомственная и для ее адекватного функционирования необходимо создание одного федерального и шести-семи региональных центров.

«Необходимо подготовить и принять программу мониторинга вечной мерзлоты, объединить мониторинг фоновый и геотехнический. Нужно сделать целостную программу, потому что за фоновый мониторинг отвечает Минприроды, за геотехнический — Минстрой. Мы готовы сделать целостную программу за полгода», — сообщил ученый.

Сенатор от Чукотского АО Анна Отке считает, что «в целях развития геотехнического мониторинга необходим федеральный закон по вечной мерзлоте», на основе которого формировалось бы региональное законодательство.