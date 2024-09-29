Норильск и Воркута могут уплыть
Глобальное потепление угрожает городам и предприятиям Крайнего Севера. Устойчивость зданий и сооружений Норильска и Якутска, Воркуты и Дудинки напрямую зависит от состояния вечной мерзлоты. Для оперативного реагирования необходим постоянный мониторинг: фоновый — за состоянием окружающей среды и геотехнический — за безопасностью конструкций, причем в рамках единой программы и информационной системы. К такому выводу пришли участники совещания, которое прошло в Совете Федерации 27 сентября и было посвящено совершенствованию законодательства в этой сфере.
Отследить изменения в природе
В 2023 году в России создана государственная система фонового мониторинга состояния вечной мерзлоты, сообщил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев. Этот мониторинг позволит отследить, как меняются грунты Крайнего Севера из‑за глобальных изменений климата.
По данным начальника отдела распорядительных документов и лицензирования Росгидромета Натальи Соловьевой, в систему фонового мониторинга до конца текущего года войдет 78 пунктов наблюдения в 11 регионах: Якутии, Бурятии, Коми, Чукотке, Магадане, ЯНАО, к концу 2025-го их будет 140.
«Основа пункта наблюдения — скважина глубиной 25 метров, оснащенная комплектом из 32 термометрических датчиков и системой накопления, передачи данных», — уточнила она.
Идет также работа по созданию информационной системы мониторинга, к концу 2024 года ее планируют ввести в эксплуатацию. Это позволит получать высококачественные данные, необходимые для проведения научных исследований, моделирования состояния мерзлоты и глобальных климатических изменений, отметила Соловьева.
Не допустить обвала зданий
Афанасьев подчеркнул, что это только первый шаг и логическим продолжением работы должно стать дополнение системы информацией о геотехническом мониторинге.
«Такой мониторинг ведут промышленные предприятия в Арктике. Его целью является обеспечение безопасности при строительстве и эксплуатационной надежности объектов. Для создания глобальной системы геотехнического мониторинга крайне важно наладить обмен данными между предприятиями и ведомствами и определить ответственный за эту работу орган. Полагаем, что таким органом мог бы стать Минстрой. Это позволит унифицировать подходы в мониторинге, выработать стандарты и сделать их доступными для всех участников, а также повысить уровень прогнозов», — отметил представитель Якутии в верхней палате парламента.
Директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов согласился с сенатором. Он сообщил, что уже сформирована межведомственная рабочая группа по созданию системы геотехнического мониторинга и подготовки соответствующего законопроекта.
«При разработке концепции мы опирались на два региональных закона в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии, касающихся данной темы. Мы также изучили практику их применения. Считаем, что проект федерального закона должен затронуть полномочия всех ветвей власти, порядок обращения с данными о мерзлоте, ключевые меры по предупреждению последствий деградации грунтов, мероприятия по охране, создание и функционирование межрегионального центра мониторинга и общественный контроль», — пояснил Кузнецов.
Он добавил, что проект закона будет опубликован для общественного обсуждения до конца 2024 года.
Объединить данные
Все участники дискуссии признали необходимость создания единой программы, которая объединила бы фоновый и гидротехнический мониторинги. Директор Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН Михаил Железняк подчеркнул, что система мониторинга вечной мерзлоты — межведомственная и для ее адекватного функционирования необходимо создание одного федерального и шести-семи региональных центров.
«Необходимо подготовить и принять программу мониторинга вечной мерзлоты, объединить мониторинг фоновый и геотехнический. Нужно сделать целостную программу, потому что за фоновый мониторинг отвечает Минприроды, за геотехнический — Минстрой. Мы готовы сделать целостную программу за полгода», — сообщил ученый.
Сенатор от Чукотского АО Анна Отке считает, что «в целях развития геотехнического мониторинга необходим федеральный закон по вечной мерзлоте», на основе которого формировалось бы региональное законодательство.
«С 2007 года мы наблюдаем активацию мерзлотных процессов. Это выражается в увеличении числа и глубины просадки грунтов, разрушении дорожного полотна, деформации отдельных зданий и авариях инженерных сетей. Усиление темпов деградации вечной мерзлоты является следствием изменения климата. Учитывая лавинообразный характер развития этих процессов, следует ожидать крайне негативные последствия, которые могут привести к потере несущей способности грунтов», — подчеркнула Отке.