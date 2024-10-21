Какой бумагой проще всего можно порезаться?

Три исследователя из Технологического университета Дании выяснили, какие разновидности бумаги более склонны приводить к порезам. Но вместо того, чтобы просто предупредить об этом общественность, троица физиков разработала одноразовое оружие, способное разрезать овощи, фрукты и даже некоторые виды мяса.

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Порезы бумагой существуют так же давно, как и сама бумага — и теперь мы знаем, с какой из них следует быть осторожнее. Согласно научной работе, опубликованной в августовском номере журнала Physical Review E, многое зависит от сочетания материала, ширины и физики.

Для экспериментов физики взяли баллистический гель — подходящую альтернативу плоти живого подопытного. Прежде всего, важную роль играет ширина бумажного листа. Если материал слишком тонкий, например, такой, как туалетная бумага, то он согнется под давлением. А слишком толстые, типа карточек или фотобумаги, просто не смогут ничего толком разрезать. Но чем ближе бумага к ширине в 65 микрометров, тем острее она становится. Чаще всего эта злополучная цифра встречается в газетной бумаге и листах, используемых для факсов. Хорошая новость для пальцев в том, что они встречаются не так уж и часто.

Ученые также выяснили, что, как и в случае реальных режущих инструментов, важен угол пореза. Движение под углом с большей вероятностью приведет к порезу, чем столкновение лоб-в-лоб. Они даже проверили свои находки на практике, напечатав на 3D-принтере рукоять для бумажного скальпеля. По информации Science News, «папье-мачете», как его назвали авторы работы, вполне эффективно режет огурцы, яблоки, болгарский перец и даже курицу.