IT-эксперт Владимир Зыков на фоне сообщений о возможной блокировке мессенджера Discord в России рассказал об альтернативах данной платформе.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщило о возможной блокировке Discord, которая может произойти в ближайшие дни. Отмечалось, что с 20 сентября Роскомнадзор направил пять новых решений в адрес Discord по его работе в России. Это и может стать основанием для блокировки.

Мессенджером Discord в основном пользуются два типа людей. Во-первых, это геймеры, для которых он является основным средством коммуникации. Они запускают голосовой чат в мессенджере и играют, общаясь через Discord. А когда игры заканчиваются, они продолжают общаться в Discord посредством текстовых сообщений. Так что для геймерского сообщества блокировка мессенджера может стать серьезной утратой. Во-вторых, на сегодняшний день Discord является точкой входа для тех людей, которые хотят воспользоваться различными системами искусственного интеллекта, генерирующими по запросу те или иные картинки. Кроме того, Discord пользуются определенной популярностью у ряда корпоративных пользователей. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Альтернативами Discord могут стать такие российские мессенджеры, как VK Teams, VK Мессенджер и ТамТам, а также мессенджер Telegram, где есть возможность общения в голосовых чатах, отметил эксперт.

«Telegram здесь представляется основной заменой для Discord, поскольку обладает схожим функционалом. При этом переход с Discord на Telegram может быть достаточно болезненным для российского геймерского сообщества, ведь многие наши геймеры находятся в коммуникации не только с пользователями из России, но и с пользователями из других стран. Использовать Discord вместе с VPN для многих будет проблематично, ведь параллельно должна быть запущена видеоигра. Но она будет сильно «тормозить» при включенном VPN. При этом, возможно, некоторые геймеры будут запускать игру на компьютере и сидеть в Discord на смартфоне с запущенным там VPN. Переход на что-то новое – это всегда стресс, поэтому, полагаю, многие будут до последнего стараться остаться на привычном сервисе», - отметил собеседник Рамблера.

Вместе с тем Зыков подчеркнул, что для российских геймеров, которые во время игр не общаются с пользователями из-за рубежа, Telegram сможет полноценно заменить Discord.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) в сборе шпионских данных на жителей Боливарианской Республики, которые затем использовались для запугивания сторонников действующих властей.