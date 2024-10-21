Когда человечество впервые одомашнило лошадей?

500 000 лет назад предки современных людей охотились на лошадей с деревянными копьями, после чего использовали их кости для создания ранних орудий труда. А в Палеолит, 30 000 лет назад, древние художники вдохновлялись дикими лошадьми — не зря они так часто изображены на наскальных рисунках. Но когда люди впервые приручили лошадей? Портал theconversation.com разобрался в вопросе.

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На протяжении лет почти каждая географическая локация на Земле называлась в качестве возможной точки первого случая одомашнивания лошадей: от Европы десятки тысяч лет назад до Саудовской Аравии, Анатолии, Китая и даже Америки.

Однако самой доминантной моделью считается восточноевропейская гипотеза, также известная как «Курганная гипотеза». Она утверждает, что примерно 4 000 лет до нашей эры обитатели степей западной части Азии и Черного моря, представители Ямной культуры, уже ездили верхом на лошадях. Они строили погребальные курганы — отсюда и название гипотеза. Мобильность древних наездников якобы стала катализатором для огромной миграции по континенту, что рассеяло восточноевропейские языки и культуры по территории Евразии.

Но какими доказательствами поддерживается эта гипотеза? Наиболее ценные улики — это кости и зубы древних животных, изученные археозоологами. И за прошедшие 20 лет они собрали достаточно информации, чтобы выдвинуть другую теорию: пока что многое намекает, что лошадей впервые приручили в местах проживания Ботайской культуры в Казахстане. Там нашли множество лошадиных костей, датируемых как раз 4 000 годами до нашей эры.

Есть и другие весомые доказательства. Например, археологи нашли нечто похожее на ямы от столбов для привязи лошадей. Они также обнаружили керамические фрагменты с останками жировых тканей лошадей. Измерение изотопов показало, что они были отложены в летние месяцы — именно тогда, когда доят домашних лошадей.

Но самым красноречивым аргументом в пользу Казахстана были зубы ботайских лошадей и их челюстные кости. Как и зубы многих современных и древних ездовых лошадей, они изношены уздечкой. Другими словами, все указывает на то, что лошадей впервые одомашнили в северной части Казахстана примерно в 3 500 году до нашей эры. И территория достаточно близко к землям Ямной культуры, чтобы Курганская гипотеза оставалась в силе.

В то же время, некоторые части истории Ботайской культуры не сходятся с этой теорией. К примеру, несколько исследований лошадиных костей показывают, что их популяция отличалась от будущих пастушьих культур. Ботайцы содержали жеребцов и кобыл в равных пропорциях. Убийство здоровых животных в самом возрасте для разведения уничтожило бы племенное стадо, но подобные пропорции часто наблюдаются среди видов, на которые охотятся. К тому же, в ребрах некоторых лошадей застряли острия снарядов — они погибли в результате охоты, нежели контролируемого забоя.

Из-за этого теория о Ботайском одомашнивании подверглась сомнениям, а развитие научных инструментов и вовсе опровергло старую информацию. Так, биомолекулярные методы показали, что происходившее в Ботае не имеет почти ничего общего с одомашниванием современных лошадей. А анализ генома в 2018 году обнаружил, что ботайские лошади — предки не домашних лошадей, а лошади Пржевальского. Она никогда не была приручена.