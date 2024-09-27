На Земле Франца-Иосифа впервые обнаружили тихоходок

Микроскопических беспозвоночных тихоходок впервые обнаружили на Земле Франца-Иосифа (ЗФИ), рассказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Тихоходок увидели в пробе почвы с острова Земля Александры.

"В этом году в ходе комплексной экспедиции на архипелаг с нами были микробиологии Российского технического университета, они изучали бактериологическое население Земли Франца-Иосифа. И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют "водяной медведь" или тихоходка. Их впервые обнаружили на ЗФИ, под микроскопом в пробе почвы увидели неспешно шагающую тихоходку", - сказал Кирилов.

Тихоходки - беспозвоночные животные размером около 1 мм, они обитают в пресной воде, а также во влажных мхах и лишайниках. Тихоходки отличаются высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды. Они выживают в вакууме, кипятке, при температуре ниже минус 250 градусов. Кроме того, известно, что тихоходки возвращаются к жизни после почти полного обезвоживания и воздействия радиации.

Ранее тихоходок обнаруживали в Антарктиде. В 2020 году исследователи нашли их на Шпицбергене.

Ученые продолжают изучать тихоходок с Земли Франца-Иосифа. Сейчас нужно определить их вид, исследователи не исключают, что это может быть новый вид этих существ. "Они отложили яйца, уже в лаборатории, эти пробы оставили. Посмотрим, что выйдет", - добавил собеседник агентства.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.