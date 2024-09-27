Назван овощ, который помог полинезийцам «завоевать» Тихий океан

Новые исследования показывают, что скромный сладкий картофель, или же батат, сыграл решающую роль в заселении полинезийцами отдаленных островов Тихого океана. Хотя батат не является коренным для Полинезии, его завоз из Центральной и Южной Америки оказал значительное влияние на сельскохозяйственную практику и колонизацию региона.

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Группа археологов под руководством профессора Яна Барбера из Университета Отаго обнаружила древние гранулы сладкого картофеля в Триангл Флэт в Новой Зеландии и датировала их по углероду 1290 годом н. э. — на столетие раньше, чем считалось ранее. Это время совпадает с первыми волнами миграции полинезийцев на самые южные острова, что указывает на то, что батат был одной из первых культур, возделываемых этими ранними поселенцами.

Выносливость и быстрый рост этой культуры сделали ее идеальным источником пищи для полинезийцев, преодолевающих трудности более холодного климата на новых территориях. Барбер полагает, что «надежная природа» батата могла побудить первых мигрантов пересечь холодные воды, чтобы заселить острова, поскольку он обеспечивал надежное средство пропитания.