«Умное» кольцо Samsung получило первое обновление ПО

Компания Samsung выпустила первое обновление программного обеспечения для своего «умного» кольца Galaxy Ring. Это обновление предназначено для улучшения стабильности Bluetooth-соединения и производительности функционала Samsung Health.

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Обновление доступно для загрузки пока только в США с помощью прошивки Q50XWWU2AXH1 и имеет размер 0,64 МБ. Ранее некоторые пользователи сталкивались с проблемами отключения Galaxy Ring, когда батарея девайса переставала держать заряд. И, как утверждается, это связано с ПО, а не с аппаратной частью, поэтому предполагается, что Samsung исправила эти баги.

Также ожидается, что обновление повысит точность и производительность фитнес-трекинга, предоставляемого приложением Samsung Health.