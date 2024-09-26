Астрономы создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути

Астрономы Европейской южной обсерватории создали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути, сообщается на сайте американской ассоциации содействия развитию науки.

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Как говорится в материале, данные собирались с помощью телескопа Vista на протяжении 13 лет в чилийской обсерватории.

Инфракрасная камера телескопа может видеть сквозь пыль, которая блокирует обзор обычных оптических телескопов. В результате вышло указать на карте более 1,5 миллиарда объектов, так как стали видны новорожденные звезды и шаровые скопления.

Отмечается, что карта содержит 200 тысяч отдельных изображений и 500 терабайт данных, собранных за 420 ночей в период с 2010 по 2023 год.

По словам руководителя проекта, астрофизика из университета Андреса Бельо в Чили Данте Миннити, множество сделанных открытий "навсегда изменило представление о нашей Галактике".

Ранее в Московском планетарии рассказали, что москвичи не смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 2 октября. Наблюдать его смогут только жители юга Чили и южной Аргентины. Ближайшее затмение, заметное на территории Москвы, произойдет только 29 марта 2025 года. Оно будет частным, поскольку Луна закроет только край диска Солнца.

Между тем Луна не помешает наблюдению звездопада Дракониды в октябре 2024 года. Как рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, пик активности будет 8 октября около 16:00 по московскому времени. Также он будет заметен и в ночь на 9 октября.