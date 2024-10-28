Что делать, если Windows не дает удалить файл?

Иногда бывает, что вы хотите удалить какой-нибудь файл на Windows, но система просто не разрешает это сделать. Ничего страшного — это совершенно нормальное явление. Портал howtogeek.com рассказал, почему так происходит и как можно решить проблему.

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Почему нельзя удалить используемые файлы

Windows не позволяет удалять, перемещать и переименовывать файлы, используемые какими-либо программами. Иначе стабильность системы может пострадать. Если файл внезапно исчезнет в процессе чтения, программа может вылететь, что способно повредить компьютер или привести к потере данных. А если переместить читаемый файл, он может остаться незавершенным и прийти в нечитаемый вид.

Просмотр используемых файлов через Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys — проект, призванный добавить в Windows 10 и 11 дополнительные функции, разработанные сообществом. И одна из самых полезных — инструмент File Locksmith, которые позволяет узнать, какая программа использует тот или иной файл.

Загрузите и установите PowerToys.

Откройте приложение из меню «Пуск» и включите File Locksmith.

Кликните на используемый файл правой клавишей мыши.

Выберите опцию Unlock with File Locksmith.

На экране появится список программ, которые используют выбранный файл.

Нажатие на End Task остановит программу. После этого вы сможете удалить файл.

Перед тем, как останавливать программу, убедитесь, что это не повредит компьютеру. Завершение процесса на полпути может перманентно повредить файл!

Просмотр используемых файлов через монитор ресурсов

Монитор ресурсов Windows похож на «Диспетчер задач», но предлагает чуть более продвинутый функционал — включая возможность посмотреть, какие процессы используют файл. Для того, чтобы открыть монитор, откройте меню «Пуск» — «Выполнить», и введите команду resmon.

После этого перейдите на вкладку ЦП и нажмите «Связанные дескрипторы». Затем введите имя файла, который вам нужен, в строке поиска. Монитор покажет, какие процессы используют его. Остановить программу можно там же.