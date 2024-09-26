OpenAI запустила расширенный голосовой режим для ChatGPT

Компания OpenAI начала развертывание расширенного голосового режима (AVM) для пользователей ChatGPT Plus, Teams или Enterprise. Функция позволяет вести беседы в режиме реального времени с использованием GPT-4o.

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Особенности

Функция Advanced Voice Mode позволяет вести быстрые и интуитивные разговоры. Например, если вы «перебьете» чат-бот, он остановит разговор, чтобы послушать вас.

Расширенный голосовой режим предлагает 9 голосов на выбор: в дополнение к существующим вариантам (Breeze, Juniper, Cove и Ember) появилось 5 новых: Arbor, Maple, SXol, Spruce и Vale.

Однако некоторые ранее упомянутые функции недоступны. Например, нет функции взаимодействия с ChatGPT через камеру смартфона. Также пришлось удалить голос «Sky», который вызвал скандал из-за своего сходства с голосом актрисы Скарлетт Йоханссон.

Как воспользоваться?

Чтобы воспользоваться расширенным голосовым режимом ChatGPT, необходимо установить последнюю версию программы для смартфона. Затем открыть приложение ChatGPT и выбрать значок «Голос» в правом нижнем углу экрана. При начале расширенного голосового разговора открывается экран с синим шаром в центре.

Во время голосового разговора можно отключить или включить микрофон, выбрав значок микрофона в левом нижнем углу экрана. Чтобы завершить разговор, необходимо нажать на значок выхода в правом нижнем углу экрана.

Сроки выхода

Расширенный голосовой режим для ChatGPT будет распространяться на всех соответствующих пользователей в течение текущей недели. AVM пока не будет доступен в некоторых европейских регионах, включая Швейцарию, Исландию, Норвегию, а также Великобританию.