В октябре Луна закроет собой планеты и звезды шесть раз

Луна шесть раз закроет собой планеты, звезды и звездные скопления в течение октября. Среди них - Нептун, Сатурн и скопление Плеяды. Часть этих событий можно будет увидеть из России, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

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"В октябре произойдет шесть затмений (покрытий) Луной планет, звезд и звездных скоплений. 7-8 октября Луна покроет Антарес. Это затмение будет видно с острова Святой Елены и юга Намибии (Африка) с 20:09 мск (07.10.2024) до 00:40 мск (08.10.2024). В России это затмение не наблюдается", - сообщили в планетарии.

В середине месяца, 14 и 15 октября, ожидаются затмения Луной Сатурна (с 19:04 мск до 23:11 мск) и Нептуна (с 18:11 мск до 21:57 мск). Первое увидят жители Юго-Восточной Азии и Африки, второе - Азии, Африки и России (в Сибири).

"19-20 октября (00:00 мск) произойдет покрытие Луной рассеянного звездного скопления Плеяды при видимости в Африке, Азии и на юге Сибири. 21 октября - покрытие Луной звезды Эльнатх (Бета Тельца, с 11:27 мск до 15:38 мск), видимое в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. В России это затмение не наблюдается", - также уточнили астрономы.

Последнее затмение с участием Луны произойдет 31 октября в 09:00 мск: спутник Земли покроет звезду Спика. Это событие доступно для наблюдения в Европейской части России.