Как люди мылись до изобретения мыла?

Нет ничего лучше горячего душа после тяжелого дня. Пара капель мыла помогает нам быть чистыми — но как люди мылись до того, как человечество изобрело мыло? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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У мыла достаточно простая формула и длинная история, но на протяжении веков единственным средством личной гигиены была вода. Например, Индская цивилизация, существовавшая на территории Пакистана, Индии и Афганистана, была одной из первых, использовавших общественные бани.

Хотя современные формулы мыла содержат множество дополнительных ингредиентов, базовый рецепт прост. Достаточно смешать соль какой-нибудь жирной кислоты и жир. Молекулы мыла обладают гидрофильными головками и олеофильными хвостами, притягивающими к себе частицы грязи.

Древние цивилизации использовали для приготовления мыла различные ингредиенты. Растения, животную желчь и масла, а в качестве эксфолиантов — песок и древесный пепел. Историкам сложно в деталях изучить эволюцию мыла из-за того, что оно разлагается. Химическое датирование и археология не помогают, т.к. для них нужно отыскать сохранившийся образец, дошедший до наших дней.

Самое раннее упоминание мыла датируется 2 500 годом до нашей эры в Месопотамии. Глиняные таблички показывают, что шумеры мылись водой с добавлением карбоната натрия, который можно было получить из древесного пепла. А раны они дезинфицировали пивом и горячей водой. Чуть более позднее упоминание (через пару сотен лет) говорит, что в Аккадской империи мыло готовили из смеси растений: фиников, еловых шишек и тамариска.

Примечательно, что ингредиенты совпадают с современными рецептами: финики — масло, тамариск — соль, еловые шишки — эксфолиант. Почему древняя химия мало отличается от нынешней? Трудно сказать, но, вероятно, древние люди синтезировали мыло по чистой случайности. Например, чистка грязной сковороды пеплом под высокой температурой может привести к созданию мыла, как и кипячение животного жира. По крайней мере, такими методами пользовались в Вавилоне и Древнем Египте.

А у древних греков и римлян был немного другой подход к мытью. Ополоснувшись в воде, они натирались ароматизированными оливковыми маслами, после чего специальным инструментом соскабливали с себя грязь. Хотя, по сути, эта техника не мыла, а скорее маскировала запах тела — масла использовались в качестве парфюма.