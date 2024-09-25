Таяние льдов в Арктике внезапно остановилось: ученые ищут причину

Потепление Арктики под действием теплых вод Северной Атлантики, продолжается. Вместе с тем таяние льдов остановилось, что еще раз подтвердили российские ученые в ходе новой экспедиции. Об этом сообщает «МК».

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Арктика интересует исследователей, поскольку этот регион теплеет значительно быстрее, чем другие места планеты. Если в среднем на Земле температура воздуха с конца XIX века выросла на 1 градус, то в Арктике за это время потеплело в среднем на 2-3 градуса, а в отдельных районах на 6-7 градусов. С начала 2000-х лед в Северном Ледовитом океане стал стремительно отступать, однако после минимума 2012 года, когда в Арктике осталось лишь 3,4 млн квадратных километров льда, стремительное таяние внезапно остановилось.

Очередная экспедиция в Арктику на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» стартовала 20 июля. В течение 41 дня специалисты Института океанологии (ИО РАН), Московского физико-технического института (МФТИ) и МГУ проводили исследования водных масс на шельфе и континентальном склоне морей российской Арктики.

Как отметил руководитель научных работ экспедиции, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией арктической океанологии МФТИ Александр Осадичев, на потепление в Арктике влияют два основных фактора. Это атмосферные условия, вроде температуры воздуха и направления ветра, а также течение атлантических вод. Водный поток тепла связан с Гольфстримом: течение начинается в тропиках, идет через Атлантику, после чего его часть отделяется и через Баренцево море течет вокруг всей Арктики.

Ученые хорошо знают характеристику воды на входе в Баренцево море, однако, что происходит с потоками дальше, известно хуже. Раньше считалось, что они текут вдоль склона и постепенно охлаждаются.

«А мы увидели в экспедиции, что изменчивость внешних условий очень зависит от изменчивости температуры атлантических вод на входе в Баренцево море», — сказал Осадичев, отметив, что ранее этот фактор в моделях не учитывался.

Физик добавил, что само Баренцево море все более становится похожим на Северную Атлантику — без льда, даже зимой. Сейчас постоянно покрыта льдами лишь его незначительная часть на востоке. Кроме того, с продвижением вглубь теплых вод туда приходят характерные для Северной Атлантики виды.