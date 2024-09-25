В Африке раскопали уникальное древнее сооружение

Археологи из Бернского университета, совместно с исследователями из Фрибургского университета и Института цивилизаций Университета Антананариву, провели раскопки археологического памятника Теники на юге Мадагаскара. Исследование, опубликованное в журнале Azania: Archaeological Research in Africa, предполагает, что зороастрийская община могла построить это уникальное древнее сооружение около 1000 лет назад.

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Археологический комплекс Теники включает террасы, каменные камеры и ниши, высеченные в скале. Обнаруженные сооружения не имеют аналогов на Мадагаскаре и в Восточной Африке, что делает их уникальными. Исследователи связывают их с зороастрийскими погребальными обрядами, где тела умерших оставлялись в нишах для разложения, а затем кости переносились в оссуарии — помещения для хранения скелетных остатков.

Для более детального исследования использовались спутниковые снимки высокого разрешения, которые помогли определить истинные размеры Теники. Полевые исследования проводились в нескольких ключевых точках памятника, включая Grande Grotte и Petit Grotte — каменные камеры с массивными столбами. Команда также обнаружила более 30 гектаров искусственных террас и множество керамических черепков.

Черепки, найденные в Теники, свидетельствуют о связи с торговой сетью Индийского океана. Среди находок — керамика из Юго-Восточной Азии и Китая, датируемая XI-XIV веками, что исключает версию о португальском происхождении памятника. Углеродный анализ древесного угля подтвердил, что комплекс был заселен в X-XII веках.

Ученые отмечают сходство ниш в Теники с погребальными сооружениями в Иране, которые использовались зороастрийцами. Эти архитектурные элементы позволяют предположить, что община, жившая в Теники, могла придерживаться зороастрийских ритуалов, связанных с погребением.

Исследования будут продолжены в 2025 году с использованием лидарной съемки для более точной визуализации сооружений. Дополнительные раскопки помогут узнать больше о культуре, религии и образе жизни людей, построивших этот уникальный археологический комплекс.