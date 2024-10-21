Животные видят мир черно-белым и другие мифы о цветах

Несмотря на то, что цвет — самый распространенный аспект нашей повседневной жизни, его до сих пор окружают множество заблуждений. Портал popsci.com рассказал о пяти мифах, связанных с восприятием цвета, радугой и самой природой света.

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Основные цвета — это красный, желтый и синий

Об этом часто говорят в школах, на занятиях по рисованию и в диаграммах, объясняющих смешение красок. Но данное утверждение правдиво не в любом контексте. Да, основными оттенками света считаются красный, зеленый и синий, но разговор о цветной печати или фотографии будет уже другим, потому что там смешение чернил работает по субтрактивному методу. Он требует наложения дополнительного набора основных цветов — фиолетового, бирюзового и желтого.

Радуга содержит все цвета, доступные человеку

Не совсем. На радуге действительно можно найти огромное множество оттенков, но в ней нет буквально каждого цвета, определенного людьми. Например, в палитре радуги нет розового, коричневого и белого, потому что они получаются в результате смешения волн разной длины или сложных взаимодействий между глазами и мозгом.

Черный и белый не считаются оттенками

На эту тему часто вспыхивают горячие дискуссии. Если рассуждать о свете, то белый — это смесь всех волн одновременно, а черный — полное их отсутствие. Если говорить о пигментах, то, чем светлее оттенок, тем больше света он отражает в глаза человека. А чем темнее цвет, тем больше света поглощает поверхность или медиум. Объекты, покрашенные в тот или иное оттенок, приобретают свой цвет благодаря волнам, которые отражаются от его поверхности.

К тому же, подобное суждение не учитывает головокружительное разнообразие оттенков белого и черного, которыми пользуются художники, интерьерные дизайнеры и производители одежды. Просто зайдите в любой хозяйственный магазин и послушайте, как первая же семейная пара будет спорить о «теплых» и «прохладных» оттенках одной и той же белой тумбочки.

Иногда различия между оттенками могут быть настолько незначительными, что среднестатистический человек просто не обращает на них внимания. Но, на самом деле, между черно-синим цветом и пурпурной дымкой есть большая эстетическая разница.

Все люди видят цвет одинаково

Восприятие цвета может быть разным по целому ряду причин, от цветовой слепоты до возраста человека и даже культурного контекста. Каждый воспринимает разные оттенки по-своему, и зачастую для того, чтобы обнаружить разницу в восприятии, сравнивать ощущения нужно достаточно долго.

Животные видят мир черно-белым

Некоторые животные действительно видят мир не таким, каким его видим мы, но их зрение не ограничивается лишь черным и белым. Например, собаки видят мир в оттенках синего и желтого. Раки-богомолы и птицы так вообще способны видеть цвета, недоступные человеческому зрению. Пчелы и многие другие насекомые видят волны длиной от 300 до 650 нм — иными словами, они воспринимают ультрафиолетовый свет.