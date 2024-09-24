Искусственный интеллект помог обнаружить загадочные геоглифы на юге Перу

На юге Перу команда ученых во главе с японским археологом Масато Сакаи с помощью ИИ и беспилотников нашли 303 загадочных геоглифа, пишет Hi-Tech Mail со ссылкой на зарубежное СМИ. Множество нанесенных на землю новых узоров обнаружили в течение полугода.

По данным издания, с высоты эти геоглифы складываются в фигуры и символы. Исследователи объяснили, что рельефные геоглифы могли использовать для того, чтобы передавать культурные концепции, а линейные геоглифы — для ритуальных действий в общине.

Благодаря системе на основе искусственного интеллекта удалось идентифицировать горные геоглифы рельефного типа, которые труднее изучать. Большая часть (81,6%) таких геоглифов демонстрирует людей или домашних животных, а 64% — диких животных.

© Sakai et al.

Ранее археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили гигантскую каменную плиту на полу священного бассейна около самой большой пирамиды в археологической зоне Коб Нохоч Мул в Мексике. На ней выгравированы 123 символа майя, общая площадь плиты превышает 11 квадратных метров.

До этого стало известно, что старейшая в мире известная сюжетная наскальная живопись оказалась почти на шесть тысяч лет старше предыдущего образца. Наскальная картина возрастом не менее 51 200 лет находится в пещере Леанг Карампуанг на острове Сулавеси в Индонезии.