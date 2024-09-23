Марсоход обнаружил необычный полосатый камень

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе не похожий ни на один из виденных ранее черно-белый полосатый камень. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Отмечается, что открытие было сделано на прошлой неделе. Ученые дали камню название «замок Фрейи».

«Он имеет около 20 сантиметров в поперечнике и яркий узор с чередующимися черными и белыми полосами», — говорится в тексте.

Ученые утверждают, что текстура обнаруженного камня не похожа ни на одну из тех, что были обнаружены ранее в кратере Езеро, и, возможно, на всем Марсе. По их мнению, черно-белые полосы на нем могли образоваться в результате магматических или метаморфических процессов.