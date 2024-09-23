Песков оценил возможный запрет iPhone в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный запрет iPhone в России.

Как сообщалось ранее, компанию хотят обязать разрешить устанавливать на устройства RuStore, а также отечественные программы.

Как уточнил официальный представитель Кремля, в настоящее время он не осведомлен обо всех деталях нововведений, касающихся гаджетов Apple, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, могут ли запретить продажи техники Apple в РФ при отказе компании следовать требованиям.

Напомним, что законопроект, который обяжет Apple разрешить установку RuStore, а также скачивание отечественных программ, платежи и другие функции, получил одобрение со стороны правительства РФ. Вместе с тем власти выступили за доработку документа с учетом замечаний кабмина. Сейчас установить RuStore на устройства Apple технически не представляется возможным. Apple запрещает устанавливать приложения из независимых источников и ограничивает доступ приложений к отдельным функциям устройств и операционной системы. Приложения банков, платежных сервисов и прочих социально значимых приложений неоднократно удаляли из магазина App Store.

Представитель Кремля отметил, что в России официально не продается «яблочная» техника. По его словам, «у нас нет и официального сервисного обслуживания».

«Поэтому всех нюансов этого документа я пока не понимаю, я просто не знаю их», - подчеркнул Песков.

В конце июля сообщалось, что Правительство России утвердило перечень российских программ, которые должны быть обязательно установлены в 2025 году на новые смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, моноблоки и Smart TV.