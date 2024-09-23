374 суток в космосе: участники годовой экспедиции возвращаются с МКС на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» совершил посадку с экипажем в степи Казахстана.

«Сегодня в 14:59 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом Трейси Дайсон приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 сутки, что стало самым длительным полётом по программе МКС.