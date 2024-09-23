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Экипаж «Союза МС-25» вернулся с МКС на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» совершил посадку с экипажем в степи Казахстана.

374 суток в космосе: участники годовой экспедиции возвращаются с МКС на Землю
© RT на русском

«Сегодня в 14:59 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом Трейси Дайсон приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 сутки, что стало самым длительным полётом по программе МКС.

Наука и техника
Николай Чуб
Иван Вагнер
Олег Кононенко
Александр Гребенкин
Сергей Авдеев
Алексей Овчинин
Валерий Поляков
Роскосмос
NASA
Жезказган