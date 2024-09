Ученые раскрыли тайну хрустального дворца 1851 года

Хрустальный дворец, огромный павильон Великой выставки 1851 года, был первым зданием, построенным с применением стандартной винтовой резьбы. Об этом сообщает «Научная Россия» со ссылкой на публикацию в The International Journal for the History of Engineering & Technology.

Проект Хрустального дворца был утвержден в июле 1850 года. Сооружение должно было показать индустриальную мощь викторианской Британии, а также продемонстрировать лучшие достижения инженерной мысли. Дворец площадью свыше 90 тысяч квадратных метров был построен всего за 190 дней.

В новом исследовании ученые выяснили, что высокая скорость строительства могла быть достигнута благодаря использованию стандартной винтовой резьбы. До этого изобретения не было двух одинаковых винтов и болтов, поэтому потерянные или сломанные винты и болты было трудно заменить. В Хрустальном дворце было 30 тысяч гаек и болтов, и именно стандартная резьба позволила быстро построить выставочный дворец.

Выставку посетили около шести миллионов человек, включая Шарлотту Бронте, Чарльза Диккенса, Джорджа Элиота, Чарльза Дарвина и Майкла Фарадея. В 1936 году сооружение было уничтожено пожаром.