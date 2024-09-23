Ученые раскрыли сенсационные детали исчезновения населения острова Пасхи

Ученые опровергли распространенную точку зрения о самоуничтожении древней цивилизации на острове Пасхи. Об этом пишет журнал Nature.

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Эксперты провели генетический анализ останков аборигенов, вследствие чего выяснилось, что жизнь на острове продолжалась до прихода европейцев, а с их появлением численность постоянных жителей сократилась на треть.

Последнее исследование, в ходе которого были изучены останки 15 аборигенов, не подтвердило резкое сокращение коренных жителей. Наоборот, результаты показали стабильный рост до первых контактов с европейцами. Генетик Барбара Соуза да Мота из Лозаннского университета отметила, что новая информация опровергает устоявшееся представление о древней цивилизации на острове Пасхи, говорится в статье.

До этого археологи раскрыли тайну свинцового саркофага, найденного в Соборе Парижской Богоматери в 2022 году. В нем был погребен поэт Жоашен дю Белле. Свинец защищает от влаги и предотвращает гниение, поэтому его часто использовали для изготовления гробов аристократов, включая королеву Елизавету II.

Также ученые нашли останки «ребенка-вампира» во время раскопок в польском городе Хелм. Устрашающая находка была обрамлена двумя столбами, которые стояли по направлению к востоку и западу. Кроме того, кости малыша были обложены камнями. Рядом с первой находкой было также обнаружено тело второго ребенка.