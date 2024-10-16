Какие животные эволюционируют быстрее всех?

Эволюция занимает тысячи лет, но она также может произойти и в течение всего пары поколений. Например, знаменитые вьюрки Дарвина быстро выработали специализированные клювы по мере того, как менялись их источники пищи. Но какое позвоночное животное эволюционирует быстрее всех? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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За звание самых быстро эволюционирующих позвоночных борются разные виды, и ответ зависит от перспективы. По факту, нельзя сказать, всегда ли те или иные животные эволюционируют с большой скоростью. Кто-то считает, что некоторые виды имеют какие-то врожденные, фундаментальные качества, которые определяют скорость эволюционных изменений. А кто-то — что каждый организм способен быстро меняться, но это зависит от изменений в окружающей среде.

Некоторые ученые полагают, что титул принадлежит гаттериям — пресмыкающимся, которые обитают на территории современной Новой Зеландии. Они — последние выжившие представители отряда клювоголовых. В Мезозой он был более многочисленным, чем чешуйчатые — отряд нынешних ящериц и змей.

Научная работа от 2008 года, опубликованная в журнале Trends in Genetics, проанализировала ДНК современных гаттерий и выяснила, что они обладают самым высоким темпом молекулярной эволюции среди позвоночных. Хотя внешний вид этих животных мало изменился за миллионы лет, их гены постоянно эволюционировали. Помимо этого, ученые обнаружили, что пингвины Адели изменились от двух до семи раз быстрее, чем считалось ранее.

Однако не все специалисты согласны, что эволюция гаттерий на уровне генома валидна. Другие ученые отдают пальму первенства рыбам из семейства цихловых. За прошедшие 15 000 лет оно пополнилось более чем на 500 видов — это относительно короткий промежуток времени для адаптивной радиации (разделения одного вида на множество отдельных).

Почему эти рыбы так быстро развились? Потому что они приспособились к специфическим нишам в экосистеме, и в этом им помогли два фактора. Первым может быть вторая пара челюстей, благодаря которой цихловые могут питаться различной добычей.

А второй — селективное спаривание и быстрый репродуктивный цикл. Они выбирают партнеров со схожими чертами, из-за чего через несколько поколений зарождаются самостоятельные виды. А эти виды, находя партнеров из других групп, создают гибридное потомство. Иными словами, цихловые способны быстро менять вектор эволюционного развития, не дожидаясь мутаций.