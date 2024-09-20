Стартап Anduril обновит военную AR-гарнитуру Microsoft

Оборонный стартап Палмера Лаки, компания Anduril, собирается внедрить свое ПО Lattice в военную AR-гарнитуру Integrated Visual Augmentation System (IVAS) от Microsoft, разработанную для армии США. Lattice будет интегрировать данные с беспилотников, транспортных средств и оборонных систем прямо в гарнитуры солдат.

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Цель сотрудничества — улучшить визуальное и слуховое восприятие солдат, что потенциально повысит безопасность и боевую эффективность. Несмотря на первые проблемы с IVAS, такие как дискомфорт пользователей, армия возобновила испытания проекта, и в настоящее время разрабатываются обновленные версии.

Лаки, открытый защитник военных технологических инноваций, рассматривает этот шаг как «реализацию фантастических представлений о дополненной реальности в бою».