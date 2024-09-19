Ученые нашли изначальный очаг COVID-19

Завезенные на территорию ранка в китайском Ухани дикие животные были первым и единственным источником коронавируса, пришли к выводу китайские биологи и их коллеги из США и Европы. Согласно их исследованию, опубликованному в научном журнале Cell, на это указали обрывки ДНК и РНК на тех же прилавках и стойлах, где были найдены вирусные частицы. Так происходит в том случае, если на рынке содержались больные животные, пояснила ведущий научный сотрудник парижского Института экологии и наук о природе Флоренс Дебарр. News.ru

«К сожалению, многие животные были вывезены с рынка до того, как туда прибыли наши коллеги из Китайского центра контроля и профилактики болезней (CDC), из-за чего у нас нет прямых свидетельств того, что эти существа были заражены ковидом. Тем не менее, мы обнаружили обрывки их ДНК и РНК на тех же прилавках и стойлах, где были найдены вирусные частицы. Это то, что и должно произойти в том случае, если на рынке содержались больные животные», - пояснила Дебарр. ТАСС

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