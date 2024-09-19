Найден меч легендарного Рамсеса Великого

В Египте археологи обнаружили руины военных казарм возрастом около 3200 лет, внутри которых было найдено большое количество разнообразных артефактов. Самой удивительной находкой ученые называют неплохо сохранившийся меч с иероглифами, обозначающими имя фараона Рамсеса II Великого.

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Об открытии рассказывает Live Science. Длинный меч, обнаруженный среди руин, содержит иероглифическую надпись, в которой упоминается Рамсес II. Ученые предполагают, что его в казармах оставил не сам фараон. Вероятно, он был подарен высокопоставленному офицеру египетской армии.

Меч был изготовлен из бронзы. Его нашли при проведении раскопок в в небольшой комнате в казарме. Анализ места расположения этой комнаты показал, что, скорее всего, это была оружейная комната. Подобные комнаты имеются и в казармах современных армий. Это означает, что меч с именем фараона не был декоративной реликвией, а был настоящим боевым оружием.

Фараон Рамсес II правил около 1279-1213 годов до нашей эры. В историю он вошел как один из самых могущественных правителей Древнего Египта. Много внимания и времени он уделял военным кампаниям, сам неоднократно возглавлял военные походы.

В ходе раскопок археологи обнаружили два известняковых блока с надписями. На одном из них имеется иероглифическая надпись, в которой также упоминается Рамсес II, а на другом было идентифицировано имя какого-то чиновника по имени Бей.

Этим коллекция любопытных находок не ограничивается. Команда археологов раскопала целую сеть кладовых, которые использовались для хранения зерна, печей для выпечки, остатки глиняной посуды, кости животных и рыбы, что позволяет судить о рационе питания египетских солдат.

Интересно, что на месте раскопок были обнаружены многочисленные захоронения коров. По словам руководителя миссии Ахмеда Эль-Харадли, археолога из Министерства туризма и древностей, коровы в Древнем Египте символизировали "силу, изобилие и процветание, почитались как небесные божества".

Но в данном конкретном случае, по мнению Эль-Харадли, коровы не имели религиозного значения, а были захвачены войском в поход для приготовления пищи. На это указывает ряд находок. В частности, коровьи кости были найдены в силосной зоне около печи.