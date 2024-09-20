Ученые проследили эволюцию древних динго с помощью 3D-технологий

Международная команда ученых проанализировала остатки собаки динго в Австралии, датированные 3 тысячами лет назад, и восстановила их морфологию с помощью 3D-технологий.

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Оказалось, что динго были похожи на диких собак Японии и Новой Гвинеи и со временем эволюционировали до одинакового размера. Вероятно, динго и собаки Южной и Восточной Азии имеют общего предка. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Динго — это дикие собаки, которые появились в Австралии около 4 тысяч лет назад. Они считались единственными млекопитающими хищниками в Австралии до европейской колонизации. Последние сто лет ученые ведут споры о том, откуда произошла собака динго и с какими эволюционными линиями она связана.

Международная команда исследователей решила найти предка динго. Для этого биологи изучили остатки древних австралийских собак, найденных в районе озер Мунго и Милкенгей на западе Нового Южного Уэльса, Австралия. С помощью радиоуглеродного анализа ученые установили, что некоторые останки датируются 3 тысячами лет назад. Затем команда восстановила внешний вид австралийских динго и других древних собак, используя 3D-сканирование и геометрическую морфометрию.

Оказалось, что в древности динго были больше всего похожи на японских и новогвинейских поющих собак. Со временем австралийские собаки эволюционировали и стали крупнее и стройнее. В длину они выросли с 40–47 до 54 сантиметров, что сопоставимо со средними размерами предполагаемых современных родственников в Юго-Восточной Азии. Вероятно, они мигрировали в Австралию через Меланезию.