В России под куполом храма XIX века обнаружили древнее письмо

Фрагмент старинного письма обнаружили под куполом церкви святителя Дмитрия Ростовского в поселке Кажым Койгородского района Республики Коми.

© Telegram-канал Владимира Уйбы

Это единственный в регионе храм с внутренней росписью, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Раритет найден в ходе работ по сохранению церкви святителя Дмитрия Ростовского в поселке Кажым. Речь о фрагменте старинного письма. Прочитать его, увы, не удалось, но сам факт, что оно сохранилось до наших дней, вызывает душевный трепет", - сообщил глава республики в Telegram-канале.

По его данным, церковь святителя Дмитрия Ростовского - объект культурного наследия федерального значения. Храм входит в состав ансамбля Кажымского чугунолитейного завода, расположен на возвышенности поселка. С востока к нему примыкает историческая застройка конца XIX - начала ХХ века, с юга - обширная незастроенная площадь.

Первую деревянную церковь в Кажыме возвели в 1761 году по просьбе устюгского купца первой гильдии Курочкина. Храм освятили в честь новопрославленного святого Святителя Дмитрия, епископа Ростовского, который был канонизирован в 1757 году. Нынешнюю каменную церковь начали строить в 1820-х, когда стало возможным организовать изготовление кирпича, доставку материалов и многочисленных сборных элементов декора.

Предположительно в середине ХIХ века стены и свод церкви украсили настенной живописью. В 1898 году ее обновил выльгортский иконописец Алексей Худяев на средства купца Павла Мошкина, занимавшего должность церковного старосты. Во время Великой Отечественной с колокольни для нужд фронта сняли колокола. Утрачена и витая чугунная ограда.