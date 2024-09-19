В Google Chrome появился ИИ-поиск по истории посещенных сайтов

Google Chrome запустил экспериментальную функцию поиска в истории на основе ИИ, позволяющую пользователям искать информацию в истории посещений с помощью запросов на естественном языке. Этот инструмент призван облегчить поиск прошлых веб-страниц и сделать его более «интуитивным», даже если вы не помните точных ключевых слов или URL-адресов.

Чтобы активировать эту функцию, пользователям необходимо перейти в Настройки Chrome > Экспериментальный ИИ > Поиск в истории на основе ИИ. После включения этой функции Chrome начнет хранить на вашем устройстве в зашифрованном виде URL, название страницы и содержание посещаемых вами сайтов. Обратите внимание, что это относится только к сайтам, посещенным после активации.

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Пользователи могут осуществлять поиск, набрав @history, а затем свой запрос непосредственно в адресной строке или посетив chrome://history. Новые фильтры помогут сузить результаты до «вчера», «за последние 7 дней» или «за последние 30 дней».

Что касается конфиденциальности, Google уточняет, что поисковые запросы, содержимое страниц и результаты, созданные искусственным интеллектом, отправляются в Google и могут быть проверены людьми для улучшения работы функции. В настоящее время поиск по истории с помощью ИИ доступен только в США и для пользователей Chrome с английским языком браузера.