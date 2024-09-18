К Земле летит гигантский астероид

Астероид Апофис размером с Эйфелеву башню окажется рядом с Землей 13 апреля 2029 года, пишет издание Live Science. Сначала ученые считали, что вероятность его столкновения с нашей планетой не превышает 3%. Однако позже они пересмотрели свои расчеты. Астероид пролетит около Земли так же близко, как некоторые из спутников с самой высокой орбитой.

Мы знаем, что Апофис находится в очень сложном состоянии вращения, он как бы вращается и кувыркается одновременно, — рассказал Ричард Бинзел, планетолог из Массачусетского технологического института.

Апофис имеет ширину 1120 футов (340 метров) и состоит из камня, железа и никеля. Он совершает полный оборот вокруг Солнца примерно каждые 11 месяцев.

Астрофизик Пол Вигерт опубликовал в The Planetary Science Journal статью, в которой указал, что Апофис может изменить траекторию, если в него врежется камень размером 3,4 м в поперечнике. По мнению эксперта, силы удара хватит для того, чтобы астероид взял курс на Землю.

Гендиректор НП «Центр планетарной защиты», действительный член Международной академии прогнозирования (МАИБ), почетный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев заявил газете «Известия», что столкновение астероида с Землей маловероятно. Он сравнил движение небесных тел с «космическим бильярдом».

На десятки, может быть, сотни лет он, по идее, не должен столкнуться с Землей. Другое дело — тут нельзя стопроцентно гарантировать ничего, это касается не только Апофиса, но и вообще всех астероидов, которые достаточно близко к Земле пролетают, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что через несколько недель у Земли появится новый спутник в виде астероида. Объект, обнаруженный еще в августе, будет пролетать на близком расстоянии от планеты, из-за чего «застрянет» в ее орбите. Он будет напоминать «мини-Луну» и продержится у Земли пару месяцев.