Что нашли в российской Долине Царей?

В Национальном музее Тувы специально для журналистов провели выставку уникальных артефактов, проливающих свет на жизнь скифских правителей.

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В пресс-туре по Туве, проведенном в рамках экспедиции Русского географического общества, принял участие портал «Рамблер».

Сокровищница скифов

В сердце Сибири, среди бескрайних степей Тувы, археологи продолжают делать удивительные открытия. В сентябре 2024 года журналисты смогли понаблюдать за исследованием кургана Туннуг-1, посетить дацан (буддийский монастырь-университет) в Кызыле и местный Национальный музей.

Комплексную археолого-географическую экспедицию в Туве с 2018 года проводят Русское географическое общество (РГО) и Институт истории материальной культуры РАН.

© Рамблер

Выставка в Национальном музее Тувы собрала журналистов со всей страны. «Рамблер» вместе с другими гостями музея познакомился с бесценными находками из курганов Аржаан-1 и Аржаан-2 — скифскими золотыми украшениями, обнаруженными в древних захоронениях.

Аржаан-1 — один из самых ранних курганов тувинской Долины Царей, он был раскопан в 1970-х. Разные исследователи датируют его либо 800 годом до нашей эры, либо VII веком до нашей эры. Аржаан-2 (раскопан в 2001 году) возвели примерно на 150 лет позже в девяти километрах от Аржаана-1. В обоих курганах нашли оружие, произведения древних ювелиров, каменные башни и кости лошадей.

Одной из наиболее значимых находок можно назвать гривну — символ власти, золотое украшение царя, не имеющее мировых аналогов. Гривну надевали правителю на шею в раннем возрасте, а снимать ее нельзя было вообще.

© Рамблер

Директор департамента экспедиций и туризма РГО, кандидат исторических наук Наталия Белякова рассказала, что выставка, которую увидели журналисты, будет развернута для всех посетителей музея в 2025 году.

Новые находки для будущей выставки все еще продолжают поступать: только в этом сезоне было найдено около 400 артефактов. Кроме того, стоит отметить, что Аржаан-2 стал одной из главных археологических сенсаций XX века. Его раскопки уже привели к невероятным открытиям, а в будущем смогут пролить свет и на происхождение скифской цивилизации. Наталия Белякова директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук

Национальный музей Тувы познакомил журналистов с предметами, принадлежавшими царской чете. Изображения на них выполнены в так называемом скифо-сибирском зверином стиле и демонстрируют животных из реального мира, существующих и сегодня — это лошади, олени, верблюды, косули, барсы, волки. Борьба между хищниками и травоядными на этих изображениях олицетворяет борьбу между добром и злом. А лошади с головного убора скифского царя символизируют безграничность его владений.

© Рамблер

Скифские украшения поражают точностью выполненной работы. Одна из находок, представленных на выставке, — четыре бляхи в виде фигурок лошадей, служивших украшениями головного убора царя. Головы лошадей тщательно проработаны, выделены глаза, скулы, уши, рот животных. А если учитывать, что ювелиры, создавшие их, жили за несколько веков до нашей эры, то точность просто завораживает.

Другая находка — шпилька с навершием в виде стоящего на цыпочках оленя с пламевидными рогами. Цельнолитые фигурка оленя и стержень шпильки были детально проработаны древним ювелиром, а рога оленя — выполнены отдельно и припаяны к голове.

Найденные на двух курганах артефакты позволят ученым попробовать реконструировать ритуалы погребения и структуру общества ранних кочевников. Наталия Белякова директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук

Перед журналистами выступил директор музея Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей. Он рассказал о сотрудничестве музея и РГО, отметив, что музей попросит головной штаб организации передать в экспозицию путевые записки о Туве, оставленные всеми членами Императорского Русского географического общества.

Еще одной остановкой пресс-тура стал крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" - "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни" в Кызыле.

© Рамблер

Во время визита в монастырь московское отделение Русского географического общества подарило Камбы-ламе Республики Тыва Сергеку Сарыглар книгу про выставку находок Монголо-Сычуанской экспедиции П.К. Козлова, а отделение РГО Красноярского края — освященный Далай-Ламой бубен.

© Рамблер

За время визита в регион журналисты смогли погрузиться в социально-культурную жизнь Тувы и ее прошлое, узнать, как национальный музей, археологи, члены РГО и волонтеры вместе укрепляют культурное наследие Тувы. Многие местные жители участвуют в работе экспедиций, помогая сохранять память о древних цивилизациях, населявших эти земли.