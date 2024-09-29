Что такое «флагманский» смартфон?
Каждый год Apple, Samsung, Google и многие другие компании выпускают новые смартфоны. Если вы следите за новостями, то наверняка замечали, что некоторые устройства называют «флагманскими». Но что это означает? Портал howtogeek.com рассказал, как появился этот термин.
Сам по себе термин «флагман» не имеет ничего общего с технологиями. В XVII веке так называли корабли, на которых находились командующие флотом, или просто главные корабли флотилии. Как правило, флагманы — самые большие, быстрые и тяжеловооруженные из всех.
Другими словами, флагманы были лучшими кораблями на флоте. Примерно то же самое этот термин означает и на рынке смартфонов. Иногда «флагманским» называют какое-то конкретное устройство, а иногда — целую линейку. Здесь нет четких границ, потому что термин используется метафорически.
Например, кто-то может сказать, что Galaxy S25 Ultra — флагманский смартфон Samsung, т.к. у него больше функций, чем у прочих. Но, если присмотреться и оценить контекст, то любое устройство линейки Galaxy S можно назвать флагманом, потому что они априори лучше Galaxy A. Просто все зависит от того, что и с чем сравнивать.
Еще один пример — iPhone. В отличие от Samsung, у Apple нет разных линеек iPhone: только различные варианты iPhone 16. По такой логике, 16 Pro Max — флагманский iPhone, потому что он самый мощный и совершенный.
Флагманы встречаются не только среди смартфонов и кораблей. Данный термин можно применить к любому главному продукту какой-либо компании. Windows и Office — флагманские продукты Microsoft, Photoshop — Adobe.