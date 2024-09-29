Что такое «флагманский» смартфон?

Каждый год Apple, Samsung, Google и многие другие компании выпускают новые смартфоны. Если вы следите за новостями, то наверняка замечали, что некоторые устройства называют «флагманскими». Но что это означает? Портал howtogeek.com рассказал, как появился этот термин.

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Сам по себе термин «флагман» не имеет ничего общего с технологиями. В XVII веке так называли корабли, на которых находились командующие флотом, или просто главные корабли флотилии. Как правило, флагманы — самые большие, быстрые и тяжеловооруженные из всех.

Другими словами, флагманы были лучшими кораблями на флоте. Примерно то же самое этот термин означает и на рынке смартфонов. Иногда «флагманским» называют какое-то конкретное устройство, а иногда — целую линейку. Здесь нет четких границ, потому что термин используется метафорически.

Например, кто-то может сказать, что Galaxy S25 Ultra — флагманский смартфон Samsung, т.к. у него больше функций, чем у прочих. Но, если присмотреться и оценить контекст, то любое устройство линейки Galaxy S можно назвать флагманом, потому что они априори лучше Galaxy A. Просто все зависит от того, что и с чем сравнивать.

Еще один пример — iPhone. В отличие от Samsung, у Apple нет разных линеек iPhone: только различные варианты iPhone 16. По такой логике, 16 Pro Max — флагманский iPhone, потому что он самый мощный и совершенный.

Флагманы встречаются не только среди смартфонов и кораблей. Данный термин можно применить к любому главному продукту какой-либо компании. Windows и Office — флагманские продукты Microsoft, Photoshop — Adobe.