Стоит ли покупать материнскую плату microATX?

Материнская плата — самый важный компонент ПК, от которого зависит вся дальнейшая сборка. Платы типа microATX занимают промежуточную нишу между полноразмерными ATX и крошечными Mini-ITX. Но действительно ли их можно назвать золотой серединой? Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно знать об этих платах.

© Corsair

microATX — самый дешевый вариант

Цена почти всегда играет решающую роль при выборе комплектующих для ПК. И так уж получилось, что материнские платы типа microATX зачастую оказываются самыми дешевыми — иногда в два раза дешевле, чем полноразмерные ATX.

По статистике TechPowerUp на рынке Южной Кореи, 80% всех материнских плат с сокетом AM5 построены на чипсете B650, и 88% из них — microATX. На платы этого типа существует большой спрос, из-за чего бренды повышают темпы производства и, соответственно, снижают цены. Многим людям просто не нужны полноценные ATX платы, потому что они никогда не забьют все слоты для расширений.

На microATX (скорее всего) есть все, что нужно

Несмотря на свои размеры, платы microATX нередко предлагают широкий набор функций, от встроенного Wi-Fi до Bluetooth. Помимо этого, они обладают большим потенциалом для обновления. Некоторые модели оснащены двумя слотами М.2, четырьмя SATA, двумя PCIe x16, четырьмя слотами под RAM и богатым выбором USB-портов.

При сборке нового ПК можно занять два из четырех слотов оперативной памяти, взять M.2 NVMe накопитель для системы и любимых игр, SATA SSD для прочих игр и объемный жесткий диск для всего остального. И вам даже хватит места, чтобы удвоить параметры, если нужны. Не все материнские платы microATX настолько расширяемы, но тем не менее.

microATX помещаются в большинство корпусов

Проблема полноценных ATX в том, что они ограничены средними и полными башнями — ПК в итоге получится сравнительно большим. microATX же позволяют выбирать из более широкого ассортимента корпусов. Они комфортно помещаются в мини-башни, а не только в средние и полные модели. К тому же, вы сможете легко переставить плату в корпус другого размера, если захотите.

На microATX меньше слотов под оперативную память

Количество слотов оперативной памяти — один из самых важных факторов при выборе материнской платы. Обычные ATX зачастую предлагают четыре слота, а microATX — от двух до четырех (три встречаются довольно редко). И хотя двух слотов может хватить для 16/32 ГБ оперативной памяти, не исключено, что вам захочется обновить систему через пару лет.

Покупка одной плашки RAM на 32 ГБ — не идеальное решение проблемы, т.к. вы не получите прирост производительности от двухканальной памяти. В то же время, это не так уж и плохо. Разве что стоит помнить, что microATX платы с двумя слотами под оперативку редко стоят дешевле, чем модели с четырьмя. Иными словами, нет никаких причин не покупать вариант с четырьмя слотами, если он по карману.

microATX — не лучший выбор для топовой конфигурации

Один из недостатков microATX плат — плохой выбор топовых моделей по сравнению с ATX и даже Mini-ITX. Как правило, чем лучше чипсет материнской платы, тем больше функций и новых технологий она предлагает. Например, ASUS не так давно анонсировала линейку плат на чипсете AMD X870, и среди них нет ни одной модели microATX.