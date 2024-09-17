Что известно о ракете-носителе "Ангара-1.2"

17 сентября 2024 года в 10:00 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны РФ.

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ТАСС подготовил материал о ракете-носителе.

История проекта

"Ангара" - проект по созданию унифицированных ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Космические носители этого типа предназначены для вывода различных космических аппаратов: спутников, кораблей, автоматических межпланетных станций.

После распада Советского Союза в 1991 году космодром Байконур, с которого проводились пилотируемые запуски, стал собственностью Республики Казахстан. С космодрома запускалась ракета "Протон", единственный в то время российский носитель тяжелого класса. Хотя в 1994 году Россия подписала с Казахстаном договор об аренде космодрома, с целью независимого выхода в космос в РФ было решено разработать новую тяжелую ракету-носитель, которую можно было бы запускать со своей территории.

В 1992-1994 годах был проведен конкурс на создание перспективного космического носителя, который выиграл Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ, Москва). ГКНПЦ предложил проект "Ангара", предусматривавший создание универсальных ракет от легкого до тяжелого класса. Кроме того, в носителях "Ангара" было предложено использовать экологически чистое топливо на основе керосина ("Протон" работает на токсичном гептиле).

Официальный старт проекту положил указ президента РФ Бориса Ельцина от 6 января 1995 года "О создании космического ракетного комплекса "Ангара". Государственными заказчиками были определены Министерство обороны РФ и Российское космическое агентство (впоследствии Федеральное космическое агентство, ныне госкорпорация "Роскосмос"). Головным разработчиком стал ГКНПЦ им. Хруничева.

В 1990-е годы работы по проекту фактически не велись из-за недофинансирования ракетно-космической отрасли, они возобновились в 2000-е годы. Для проведения испытаний космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара" выбрали космодром Плесецк в Архангельской области, где был построен стартовый комплекс. Создание на космодроме соответствующей инфраструктуры предусматривалось Федеральной космической программой России на 2006-2015 годы и Федеральной целевой программой "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы", а разработка и изготовление ракеты - Государственной программой вооружения на 2011-2020 годы.

В апреле 2018 года председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил, что в проект вложено в общей сложности более 110 млрд рублей. В частности, по его словам, строительство первого летного экземпляра тяжелой ракеты "Ангара-А5.1Л" обошлось примерно в 3,4 млрд рублей. Стоимость легкой "Ангары-1.2" на начало июня 2019 года оценивалась в 2,28 млрд рублей (эта сумма, включающая изготовление и поставку ракеты, указывалась в госконтракте на запуск спутников "Гонец-М" № 33, 34, 35).

Модификации

Первоначально проект предусматривал создание ракет-носителей в легком ("Ангара-1.2"), среднем ("Ангара-A3") и тяжелом ("Ангара-А5") вариантах. Впоследствии от "Ангары-А3" отказались в связи с началом разработки космического носителя "Союз-5" ("Иртыш") того же класса. Однако в 2022 году Роскосмос вновь заявил об "Ангаре-А3" - в декабре макет ракеты был представлен на Международной авиационно-космической выставке в Иране (Iran Air Show 2022). По словам генконструктора КБ "Салют" ГКНПЦ Сергея Кузнецова, "Ангара" среднего класса "при ее эксплуатации совместно с ближневосточными заказчиками, может решить широкий круг задач".

Конструктивные особенности ракет "Ангара"

При создании "Ангары" впервые за основу был взят модульный принцип. Ракеты разной грузоподъемности собираются из стандартных блоков с высокой степенью взаимозаменяемости. Основа носителя - универсальный ракетный модуль (УРМ), представляющий собой конструкцию из двигательного отсека и баков окислителя и горючего. В первой и второй ступенях "Ангары" применяется УРМ-1, в верхней - УРМ-2. Легкий и тяжелый варианты ракеты-носителя отличаются друг о друга количеством ступеней и используемых блоков-модулей. "Ангара-1.2" имеет две ступени, "Ангара-А5" - три.

Работу универсальных ракетных модулей обеспечивают жидкостные двигатели, использующие экологически безопасные компоненты топлива - керосин и жидкий кислород (окислитель). УРМ-1 оснащается РД-191, УРМ-2 - РД-0124А. Двигатель РД-191 (в "Ангаре-А5М" будет использоваться модернизированный РД-191М) разработан в НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (город Химки, Московская область) и создавался специально для "Ангары". Он сконструирован на базе РД-170, который применялся в советской тяжелой ракете-носителе "Энергия" (всего состоялось два ее пуска - в 1987 и 1988 годах).

Двигатель РД-0124А разработан в Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА, Воронеж), которое ныне входит в интегрированную структуру НПО "Энергомаш". В версии "Ангара-А5В" вместо РД-0124А планируется использовать водородный двигатель РД-0150 разработки КБХА.

Прототип первой ступени (УРМ-1) "Ангары-1.2" трижды - в 2009, 2010 и 2013 годах - прошел летные испытания в составе южно-корейской легкой ракеты-носителя KSLV-1 (другое название: Naro-1).

Характеристики "Ангары-1.2"

"Ангара-1.2" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. В ней используются два универсальных блока: УРМ-1 (с жидкостным ракетным двигателем РД-191) в качестве первой ступени и УРМ-2 (с РД-0124А) в качестве второй.

Высота ракеты - около 41,5 м, стартовая масса - приблизительно 171 тонна, грузоподъемность - до 3,5 тонны (на низкую опорную орбиту, около 200 км).

Статистика пусков

Технические решения позволяют запускать с одной пусковой установки все ракеты семейства "Ангара" - от легкого до тяжелого класса. До 2024 года пуски проводились с Плесецка. В 2019-2023 годах на космодроме Восточный в Амурской области был построен КРК "Амур" для космических носителей этого типа (первый и пока единственный пуск с Восточного состоялся 11 апреля 2024 года, тогда использовалась тяжелая "Ангара-А5").

Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка в легком варианте. Полет "Ангары-1.2ПП" (ПП - "первый пуск") проходил по баллистической траектории над территорией РФ. Через 21 минуту после старта неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки (1,43 тонны) со второй ступенью упал в заданном районе полигона Кура на полуострове Камчатка, преодолев расстояние в 5,7 тыс. км. "Ангара-1.2ПП" представляла собой несерийный вариант космического носителя и предназначалась для комплексной отработки составных частей ракетного комплекса и подготовки к первому пуску тяжелой "Ангары-А5".

29 апреля 2022 года состоялся первый орбитальный пуск легкой "Ангары-1.2". Стартовавшая с Плесецка ракета вывела на орбиту Земли спутник "Космос-2555" в интересах Минобороны РФ.

Всего по состоянию на 17 сентября 2024 года включительно проведено 4 пуска "Ангары-1.2" (в том числе суборбитальный), все осуществлены с Плесецка.

Предыдущий пуск состоялся 15 октября 2022 года, когда ракета "Ангара-1.2" вывела военный спутник "Космос-2560".

Серийное производство ракет "Ангара"

В апреле 2011 года было принято совместное решение Минобороны РФ и Космического центра им. Хруничева, согласно которому ответственность за производство и разработку проектной документации ракет "Ангара" было возложено на ПО "Полет" (Омск), являющееся филиалом ГКНПЦ. При этом, как сообщалось, на московской площадке останется производство третьей ступени тяжелой "Ангары-А5".