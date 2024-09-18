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Космонавт Вагнер показал озеро Титикака с борта МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился фотографией озера Титикака, сделанной с борта Международной космической станции (МКС).

Космонавт Вагнер показал озеро Титикака с борта МКС
© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС
"Под крылом корабля", а точнее солнечной батареей, показалась жемчужина Анд - озеро Титикака. Это крупнейшее пресноводное озеро в Южной Америке и самое крупное высокогорное в мире. Оно расположено на границе Боливии и Перу на высоте 3 812 м и хранит о себе множество легенд", - сказал космонавт.

Вагнер также рассказал о соседнем объекте - крупнейшем в мире солончаке Уюни.

"А рядом с ним (по космическим меркам, конечно) расположился солончак Уюни. Большую часть года в этом месте сухо, как в пустыне - соль на площади больше 10 тыс. кв. км достигает толщины в 8 м. Но в сезон дождей солончак превращается в самое большое зеркало в мире. В прошлый мой полет, эти объекты тоже были одни из первых, думаю не плохая традиция", - отметил космонавт.
Наука и техника
Иван Вагнер
Роскосмос
Боливия, Многонациональное Государство
Перу