Стало известно, во сколько обойдется создание российского аналога Starlink

Проект по созданию в России аналога Starlink, включающего 383 спутника, может обойтись в 445 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

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Из указанной суммы 329 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 116 млрд рублей — из бюджета. Эти средства будут направлены на создание и запуск спутников связи, которые разрабатывает компания «Бюро 1440». Разработчики планируют привлечь почти 37,5 млрд рублей в виде льготных кредитов. Расходы на выведение спутников на орбиту и их запуск составят примерно 61,2 млрд рублей и 17,3 млрд рублей соответственно.

В предварительной версии федерального проекта указано, что часть финансирования строительства спутниковой группировки также будет обеспечена внебюджетными источниками на сумму чуть более 329 млрд рублей. Таким образом, общая расчетная стоимость проекта составит 445 млрд рублей.

Однако документ проект еще находится на межведомственном согласовании и может быть доработан. Окончательные цифры могут измениться.

8 июня американское издание Business Insider сообщало, что в РФ успешно завершены испытания лазерной межспутниковой связи, которая станет частью российской спутниковой системы. Компания «Бюро 1440» сообщила, что два спутника передали 200 Гб информации со скоростью 10 гигабит в секунду на расстоянии 30 км друг от друга. Это первый успешный опыт в сфере космической связи в РФ.

5 июня Александр Селютин, руководитель группы компаний «Техноджет», сообщил, что спутники «Интернета из России» будут обеспечивать связь с подвижными объектами в атмосфере на скорости до 12 000 км/ч. Каждый спутник сможет обслуживать до 144 000 абонентов одновременно, что в пять раз больше, чем у спутников Starlink.