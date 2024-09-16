Мощная магнитная буря накроет Землю

На Землю обрушится мощная магнитная буря класса G3 16 и 17 сентября. Об этом в понедельник проинформировали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Как уточнили ученые 16 сентября, магнитосфера значительно изменилась после 08:00. Причем в полдень со второго класса она резко выросла до третьего. Однако ближе к вечеру первого дня недели она вновь опустилась до второго класса.

По словам специалистов, уходить магнитная буря будет во вторник, 17 сентября, но постепенно. Со второго класса она опустится до первого, а после магнитосфера Земли будет успокаиваться вплоть до вечера вторника.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сильная магнитная буря вновь начнется на Земле. По его словам, буря продолжится до 12:00 по московскому времени во вторник, 17 сентября. После геомагнитное поле Земли станет спокойным.

Спрогнозировано усиление активности Солнца

14 сентября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце зафиксирована одна из самых сильных вспышек с 2017 года. Изначально вспышку классифицировали как X5.3. Однако в дальнейшем ученые уточнили, что балл составил X4.5.