Как не потерять документы Microsoft Office

Документы в Microsoft Office бывают разными, но терять их одинаково неприятно. К счастью, есть ряд полезных привычек, которые помогают застраховаться от потери ценных документов. Портал howtogeek.com рассказал о них.

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У документа должны быть минимум три копии

В IT-индустрии иногда шутят, что существует два типа людей: те, кто потерял данные, и те, кто скоро их потеряют. Никто не застрахован от риска потери информации, поэтому важные документы желательно сохранять минимум в трех экземплярах. Две резервные копии надежнее одной, особенно если сохранить их в разных местах.

Подключите копирование документов в OneDrive

Если вы работаете с файлами, которые находятся на локальном хранилище Windows или Mac, то папку можно целиком подгрузить в облако OneDrive. Процедуру нужно проделать лишь один раз — после этого она будет проходить автоматически.

Настройте резервное копирование системы

Создание точек для отката и резервных копий системы — хорошая идея вне зависимости от платформы, ведь о необходимости копирования документов можно легко забыть. Правда, если вы хотите создать образ системы целиком, вам понадобится достаточно большой внешний накопитель — от 1 до 2 ТБ.

Периодически сохраняйте большие документы во время работы

Чтобы подстраховаться от случайной порчи файлов или дурацких ошибок при работе с крупными документами, время от времени сохраняйте их как отдельные файлы. Для этого нужно лишь выбрать опцию «Сохранить как» в Microsoft Office. Для удобства после названия такой промежуточной версии можно поставить цифру, чтобы не запутаться в копиях.

Загружайте копию документа в облако или на внешний носитель в конце рабочей сессии

Если документ хранится в облаке, то в конце работы идеально было бы сохранить копию на какой-нибудь локальный накопитель. А если он, напротив, находится на локальном накопителе, то не лишним будет подгрузить копию файла в облако. Таким образом, вы не пострадаете ни от поломки ПК, ни от неполадок с облачным хранилищем.