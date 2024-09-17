Руины «тихоокеанской Венеции» обследовали с помощью лазера

Ученые с помощью высокоточного лазера обследовали «тихоокеанскую Венецию» – древний город Нан-Мадол. Его руины находятся на острове Темвен.

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Современные технологии позволили выявить «сложный и обширный ландшафт с особенностями культивации», скрытый под густой растительностью. Это открытие может изменить представление ученых о культуре племен тихоокеанских островов. Считается, что они полагались в основном на рыболовство и собирательство. Но новые данные свидетельствуют – они освоили сложные процедуры сельского хозяйства.

Площадь Темвена составляет всего чуть больше одной квадратной мили – гораздо меньше, чем у многих гавайских островов. Тем не менее, жителям удалось организовать сложную ландшафтную инженерию даже на небольшом участке суши.

Наблюдения выявили сеть ирригационных террас, которые обеспечивали жителей города пресной водой. Также ученые обнаружили бермы – искусственно поднятые берега рек и каналов. Сложная система орошаемых полей позволила в изобилии выращивать корнеплоды таро, обеспечивая продовольственную безопасность населения.

Ранее археологи установили, что Нан-Мадол процветал с 1100 по 1628 годы нашей эры. В XVII веке он пришел в упадок. Руины Нан-Мадола обнаружили в 1928 году; иногда их сравнивают с мифической Атлантидой.

В настоящее время ученые борются за сохранение древнего города. Руины быстро захватывает и разрушает дикая растительность, сообщает The Daily Mail.

Ранее в Испании обнаружили руины «скрытой» империи. Ученые идентифицировали более 50 исторических объектов.