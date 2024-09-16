У побережья Мальты нашли фрагмент лутериона с победным изображением

В рамках археологического исследования перед строительством водозащитных сооружений у побережья Мальты ученые нашли фрагмент лутериона. Эти античные сосуды использовались для хранения воды или ритуальных омовений, сообщает Arkeonews.

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Фрагмент лутериона извлекли с морского дна у побережья Мальты с глубины около 45 см. Лутерионы обычно устанавливали на постаментах и использовали в быту или для ритуалов. Первоначальный диаметр объекта составлял 70 см. По ободу лутериона находилось изображение конных колесниц — символа победы. Похожие предметы были найдены в Сицилии в V-VI веках до нашей эры.

Также ученые нашли 64 других артефакта, большинство из которых изготовлены из керамики, однако также были найдены предметы из металла, камня и кости. Глубина, на которой были обнаружены артефакты, предполагает, что они были брошены в воду. Высокая концентрация находок на небольшой площади подчеркивает важность участка для исследователей-археологов.