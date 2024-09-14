Компьютеры «предсказали» дату конца света

Время, заложенное в компьютерные системы всего мира, завершится 19 января 2038 года, в 3 часа 14 минут 7 секунд ночи, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты пояснили, что в любом устройстве, вне зависимости от того, стационарное оно или мобильное, есть система, крошечный чип, который отсчитывает секунды. Этот чип питается от батарейки, синхронизируется с правильным временем через сервисы в интернете.

Проблема заключается в том, что все компьютерные часы мира считают секунды от 1 января 1970 года. Они могут отмерить максимум 2 млрд 150 млн секунд (для точности — 2 147 483 647).

Эксперты предполагают, что в январе 2038 года планета может столкнуться с масштабным сбоем, выходом из строя электронной техники, увидеть сплошные «синие экраны». С тем, чтобы предотвратить это, следует перейти с 32 бит, которые используются сейчас повсеместно, на 64 бита, считают специалисты.

Кроме того, нужно создать новые операционные системы, произвести новое железо, обучить программистов и администраторов сетей, дать им точные инструкции, отмечают аналитики.

Вместе с тем, в интернете на протяжении многих лет идет обсуждение информации о том, что конец света все же наступит в 2038 году, заметили журналисты. Это связано с тем, что ученые НАСА предсказали возможное столкновение Земли с крупным астероидом и даже провели учения по предотвращению инцидента.

Аналитики добавили, что вызывает удивление то, что совпали две даты — конец компьютерного времени и ЧП с небесным объектом. Они резюмировали, что доверять прогнозам НАСА не следует, но все же стоит задуматься о том, простое ли это совпадение или своего рода предвидение грядущей катастрофы.