Компания Avio озвучила планы по новой ракете Vega Next

Итальянская компания Avio запланировала запуск новой ракеты Vega Next, которая станет развитием носителя Vega E, после 2032 года. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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В настоящее время компания работает над ракетой Vega C, которую в перспективе сменит носитель Vega C+, использующий P160 — модернизированный вариант твердотопливного ускорителя P120. Озвученные Avio планы предполагают, что версия ракеты с P160 позволит Vega C+ выводить на низкую околоземную орбиту на 200 килограммов больше, чем это будет делать Vega C.

Также в рамках программы High Thrust Engine (HTE) компания разрабатывает двигатель M60, создание которого ожидается завершить в 2026 году. Данный силовой агрегат планируется использовать в полностью жидкостной ракете Vega Next.

5 сентября ракета Vega стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно вывела спутник Sentinel-2C. Старт стал последним для носителя версии Vega.