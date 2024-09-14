Роскосмос поддержал идею создания двух "Лун-27"

Роскосмос поддержал идею по созданию двух автоматических станций "Луна-27", но итоговое решение еще не принято из-за недостатка финансов. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.

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"Госкорпорация ["Роскосмос"] это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет", - ответил Зеленый на вопрос о том, принял ли Роскосмос предложение ИКИ о создании и запуске двух "Лун-27".

По его словам, если получится создать лишь одну "Луну-27", ее будет закономернее отправить на Северный полюс естественного спутника Земли.

"Если не получится создать два аппарата, то единственный аппарат [стоит] послать не на Южный полюс, который к тому времени будет достаточно исследован, а на Северный - туда пока особенно никто не собирается. Подчеркиваю, что это лишь пока", - отметил академик.

Зеленый напомнил, что создание двух аппаратов одновременно было стандартной практикой в советской космической программе.

"Для надежности все аппараты изготавливались парами: и лунные, и марсианские, и венерианские. Это и упрощало отработку, и повышало надежность", - сказал он, напомнив, что создание второй "Луны-27" будет означать увеличение расходов не вдвое, а всего на треть, поскольку испытывать обе межпланетные станции можно будет на одном и том же оборудовании.

Запуск "Луны-27" намечен на рубеж 2028-2029 годов. В ходе миссии планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования приполярной области Луны.

В 2023 году глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что госкорпорация рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух лунных аппаратов ("Луна-27а" и "Луна-27б") в целях повышения надежности. После этого Зеленый сообщил ТАСС, что создание двух аппаратов обойдется всего на треть дороже, чем создание одного. В случае успеха первой миссии вторую "Луну-27" можно будет запустить спустя всего лишь несколько месяцев - его можно будет отправить на Северный полюс естественного спутника Земли или на его обратную сторону.