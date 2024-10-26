Кто такие тихоходки и почему они неуязвимы

Тихоходки — микроскопические животные, похожие на гусеницу из «Алисы в Стране чудес». Они способны выживать в адской жаре, пронизывающем холоде и даже в открытом космосе: маленьким тихоходкам почти все нипочем. Портал livescience.com рассказал, что нужно знать об этих удивительных созданиях.

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Где живут тихоходки

Тихоходок можно найти везде, где есть жидкая вода, в том числе океаны, озера, реки и тонкая пленка влаги, покрывающая мхи и лишайники на суше. Они встречаются как на высоте 6 000 метров в Гималаях, так и на глубине 4 700 метров в океане. Тихоходки не всегда обитают в экстремальных условиях, но хорошо приспосабливаются к обстоятельствам, которые убили бы большинство других живых организмов.

Чем питаются тихоходки

Многие тихоходки всасывают жидкость из клеток растений, водорослей и грибов. Они используют аппарат, похожий на иглы, у рта, чтобы пронзать стенки клеток и буквально втягивать в себя питательные вещества. Однако часть тихоходок также питается другими микроскопическими животными. Например, нематодами и даже другими тихоходками.

Почему тихоходки такие неуязвимые

Тихоходки способны выживать даже в самых суровых условиях благодаря криптобиозу — состоянию, похожему на спячку. Для того, чтобы войти в криптобиоз, тихоходка выдавливает 95% жидкости из своего тела, втягивает голову и конечности внутрь, после чего высыхает. Процесс запускается, если тихоходка теряет слишком много влаги, получает недостаточно много кислорода или окружена чересчур большой концентрацией соли.

При впадении в криптобиоз тихоходка замедляет собственный метаболизм до малой доли обычного уровня. Уникальные протеины защищают клетки животного от повреждений: они формируют прочный, стеклоподобный кокон. А если окружающая среда становится более дружелюбной, тихоходка может «проснуться» при наличии воды.

Ученые полагают, что тихоходки выработали этот механизм сотни миллионов лет назад — вероятно, для того, чтобы пережить массовые вымирания. Но и у этих неуязвимых животных есть слабая точка: они быстро погибают в горячей (выше 38 градусов Цельсия) воде.

Что могут пережить тихоходки

Тихоходки в высушенном состоянии переносят перепады температур от -200 до более 149 градусов Цельсия. Они также способны выдержать влияние радиации, кипящих жидкостей и шестикратное давление в самой глубокой точке океана. Некоторые тихоходки даже пережили 10-дневное путешествие на околоземную орбиту, где им не повредила ультрафиолетовая радиация и космический вакуум.